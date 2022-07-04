VK Fest проведет серию открытых вечеринок в фуд-молле «Депо.Москва» с участием популярных блогеров и исполнителей. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

Мероприятия будут проходить каждую пятницу с 8 по 22 июля, вход свободный. Для посетителей выступят также известные диджеи и исполнители, в том числе Анет Сай, DJ Basky & Мося, GUMA, Konfuz, DJ Kashin, Джарахов, Егор Шип, Swanky Tunes и другие.

Директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков заявил, что главной целью вечеринок является желание создать фестивально-концертное настроение и подготовить всех к VK Fest, который уже семь лет объединяет пользователей, артистов и блогеров.

«Свободный вход позволит всем желающим погрузиться в атмосферу музыки, развлечений и жаркого лета в ожидании начала самого масштабного open air страны», — сказал он.

VK Fest пройдет с 23 по 24 июля в трех городах: в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи). Впервые в истории фестиваль состоится в формате диджитал-моста: трансляция выступлений артистов будет идти одновременно во всех городах, писала газета «Известия».

Фуд-молл «Депо.Москва» — гастрономическая и событийная площадка, расположенная на территории бывшего трамвайно-троллейбусного парка. Пространство объединяет 75 гастрономических ресторанных концепций, 60 лавок со свежими фермерскими продуктами и рассчитано на 2000 посадочных мест.