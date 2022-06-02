VK Fest рассказал, какие благотворительные инициативы ждут гостей фестиваля

Самый масштабный городской open-air фестиваль этого лета позаботится о вопросах экологии, здоровья и благотворительности. На площадке будет организован раздельный сбор мусора, а благотворительные организации представят свои программы: предложат составить персональную карту здоровья, сделать анонимный тест на ВИЧ и многое другое.

Одним из участников фестиваля станет движение «РазДельный Сбор» — постоянный участник VK Fest. Как и в прошлые годы, на территориях фестиваля во всех городах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора, а волонтёры движения организуют сбор, сортировку и вывоз вторсырья. На предыдущем офлайн-фестивале на вторичное использование и переработку передали 132 кубометра отходов.

Еду и напитки на VK Fest будут подавать в посуде из перерабатываемых материалов. В некоторых киосках можно будет попросить налить напиток в свою многоразовую кружку. Еда хорошего качества с пригодными сроками хранения, которая останется после фестиваля, отправится в приюты для животных. Туда же направят виниловые баннеры — они пригодятся для новых будок.

Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность» ВКонтакте:

«Каждый год VK Fest поддерживает благотворительные организации и даёт им возможность рассказать о своей работе. В этом году нам удалось привлечь рекордное количество фондов. При выборе участников мы делаем акцент на максимальной пользе для гостей: они смогут обратить внимание на своё ментальное и физическое здоровье, проверить его состояние, узнать мнение экспертов. В суете дел и событий легко забыть подумать о себе. Мы предлагаем заземлиться и уделить чуть больше времени своим ощущениям и самочувствию».

В Петербурге и Москве все желающие смогут сдать бесплатный и анонимный экспресс-тест на ВИЧ и гепатиты. Специалисты автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век» и фонда «Гуманитарное действие» сразу сообщат результаты анализов и расшифруют их, расскажут о диагностике и профилактике заболеваний. Также можно будет получить бесплатную консультацию психолога и познакомиться с программами организаций.

Ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАООРДИ проведёт увлекательный киноквест «Особый случай». Вместе с героями известных фильмов участники пройдут полосу препятствий, попробуют определить предметы на ощупь и узнают, как говорить на ясном языке, — на нём общаются те, кому непросто читать и понимать тексты на стандартном языке. Так гости фестиваля увидят, как сложно иногда приходится особенным людям и как просто им помочь.

Фонд борьбы с инсультом ОРБИ предложит пройти УЗИ сосудов шеи. Также это возможность узнать, как правильно измерять давление и сердечный ритм, и проконсультироваться с кардиологом или неврологом. Посетители получат персональные рекомендации по здоровью, которые помогут избежать инсульта в будущем.

Ещё один участник VK Fest — благотворительный фонд РАВНОВЕСИЕ, который поддерживает людей с биполярным и другими психическими расстройствами. Такой диагноз, как правило, влияет на резкую смену настроения — от полного упадка сил до эйфории. Желающие смогут ощутить на себе через тело и органы чувств, какие эмоции испытывают люди с биполярным расстройством.

Гости VK Fest смогут поддержать некоммерческие организации и приобрести их мерч в зоне маркета. Также можно купить специальные благотворительные билеты — они стоят на 100 рублей дороже обычных. VK Fest, со своей стороны, удваивает пожертвование: с каждого проданного билета в фонды-участники поступит 200 рублей. Кроме того, традиционно фестиваль смогут бесплатно посетить воспитанники детских домов.

Ранее VK Fest объявил артистов и блогеров, которые выступят на фестивале. Свои новинки и хиты исполнят Баста, PHARAOH, Леонид Агутин, Звери, Zivert, FEDUK, L’One, МакSим, Антоха MC и многие другие популярные артисты.

VK Fest пройдёт с 23 по 24 июля в Москве, Петербурге и Сириусе (Сочи). Впервые фестиваль пройдёт в формате digital-моста — все выступления будут транслироваться одновременно во всех городах проведения.

Билеты на фестиваль в Москве и Петербурге уже доступны на vk.cc/tickets.

Вход на фестиваль в Сириусе (Сочи) свободный.