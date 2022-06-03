Настоящий поезд, выстрелы и стихи. Как Сергей Безруков открывал фестиваль «Фабрика Станиславского»

Закидывали зрителей землей, оглушали выстрелами, пели искренне и до хрипоты. Никаких декораций, настоящий поезд — на расстоянии вытянутой руки. Такой постановкой Сергей Безруков открыл фестиваль «Фабрика Станиславского». Худрук Московского губернского театра стал режиссером спектакля «Чужие берега. Противостояние» о белой эмиграции.

За полчаса до начала спектакля ни журналисты, ни зрители, не догадывались о том, что их ждет.

«Открытие всегда зрелищное, всегда должно быть запоминающимся. Открытие это всегда праздник», — объяснил Безруков.

Герои спектакля — офицеры, поэты, музыканты, писатели, оказавшиеся на распутье.

«Когда белые уходили из Крыма, и вот эти русские люди, которые любили свою родину, истово и продолжали ее любить, оставаясь там, за кордоном», — рассказал режиссер.

Актер Московского губернского театра Антон Соколов рассказал, что его персонаж — офицер, полковник, который в очень сложные времена пытается спасти свой дивизион.

«Всех освобождает от несения службы, уезжает, оказывается никому не нужным, брошенным и одиноким», — описал Соколов свою роль.

Идея фестиваля — собрать театральные коллективы, режиссеров и актеров, убежденных, что «система Станиславского» не теряет своей значимости.

И обычно на театральных фестивалях награждают режиссеров, но только не в этот раз.

«Нам интересен актер. Насколько он живой на сцене. Поэтому и награждать на фестивале мы будем именно актеров», — сказал Безруков.

Этот спектакль задает тон. Фестиваль только набирает обороты — афиша расписана вплоть до 12 июня. Будут постановки в столице и, конечно, в Подмосковье. В Ногинске «Фабрику Станиславского» примет сцена Московского областного театра драмы и комедии.