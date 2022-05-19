С введением санкций с российского рынка ушли многие иностранные писатели и кинематографисты, а российских деятелей культуры — даже классиков — в недружественных странах начали отменять. «360» публикует монолог писателя и сценариста Александра Цыпкина о том, как изменится образ русского человека и как государство должно поддерживать искусство.

О русском человеке и отношении к нему

Есть страны, где нас недолюбливали, есть страны, где к нам хорошо относились, сейчас это обострилось, потом это обратно перейдет в стадию какого-то более или менее лояльного отношения. Так было всю жизнь, ничего нового в этом нет. Сейчас обострение в силу понятной ситуации, но это пройдет.

Я общаюсь с большим количеством простых иностранцев, не политиков, и я не могу сказать, что у всех у них как-то изменилось мнение. Естественно, появился страх — все боятся расширения конфликта, его перерастания в ядерный — это тоже нормально, люди боятся. Но не надо поддаваться истерии, к большому количеству обычных людей она имеет очень опосредованное отношение.

Я думаю, что в массовой культуре будет образ разного русского человека и русского государства, но в целом, конечно, бесшабашного человека, все равно человека поступка, человека действия, человека не очень понятного, потому что мы все равно для них всегда будем далеко. Не варвар, конечно, но точно человек не их мира. И мы правда не их мир. Мы самостоятельны, мы находимся на стыке Европы и Азии, поэтому у нас свой путь и свой взгляд.

Источник фото: телеканал «360»

Об уходе иностранных авторов с российского рынка

Это дефицит, а не освободившаяся ниша — это же не кефир. Если ты хотел читать условного Стивена Кинга, ты захочешь читать именно его. В некоторых бизнесах, да, это ниша: ушел один поставщик, мы можем свое производить, но это не касается впрямую литературы.

Наверное, это касается кино, потому что надо производить больше собственного кино. Естественно, его будут делать больше. И у этой отрасли, если будет соответствующая поддержка, будет определенное развитие. Но я против того, чтобы государство влезало в творческий процесс, хотя я понимаю тех, кто считает, что кто платит, тот и заказывает музыку.

Просто мне кажется, что здесь есть две составляющие. Есть финансирование государственной идеологии. И когда идет по этой линии финансирование, государство говорит: мы хотим, чтобы вы снимали, например, кино про традиционные ценности, потому что мы хотим, чтобы в России были традиционные семейные ценности, и мы готовы на это тратить деньги, будьте добры, снимайте.

А есть поддержка талантливых режиссеров. Талантливый режиссер должен иметь право снимать о чем угодно, если это не нарушает Уголовный кодекс. Потому что талантливый режиссер не пойдет в ситуацию, когда государство будет влезать в его творчество и мы этого режиссера потеряем.

Источник фото: телеканал «360»

Задача государства — находить таланты, обязательно давать им возможность. Лучше каким-то образом уговорить, убедить, но ни в коем случае не влезать

Кончится это все бюрократией и коррупцией, к сожалению, потому что если какой-то не имеющий отношения к искусству человек будет смотреть фильм и говорить: «Мне не нравится», — и фильм на полке.

Сколько прекрасных лент не дошло бы до советского зрителя, если бы в какой-то момент Леонид Ильич Брежнев не посмотрел и не сказал: «О, это же круто, давайте покажем». А все, кто был до него, боялись это показывать. Мы просто не увидели бы этих картин.

Нужно разделить финансирование идеологии — а у государства должна быть своя идеология, государство должно финансировать кино, которое эту идеологию развивает, — и финансирование талантов. Пожалуйста, введите какие-то темы, на которые вы не хотите, чтобы снималось кино, но в целом не влезайте.

Я не вижу никаких проблем в том, что государство в свое время финансировало, например, фильм «Левиафан», безусловно, талантливый фильм. А что он показывает наше общество не с самой лучшей стороны, так это проблема общества. Потому что это же не ложь, такие проблемы есть, их надо как-то решать. Но дело не в этом, дело в талантливом режиссере.

О патриотизме и спецоперации

Есть ура-патриотизм, он может привести к тяжелым последствиям, а в целом патриотизм — это очень важная составляющая любого государства.

Думаю, [патриотическая тематика сейчас будет во многих произведениях]. Потому что как ни относиться к спецоперации, но в результате мы действительно столкнулись с серьезным сопротивлением западного мира.

В ряде случаев, мне кажется, оно не то что избыточно, а просто неприлично — когда спортсменов-олимпийцев и параолимпийцев лишают возможности выступить. Но все это вместе уже похоже на охоту на ведьм, все вместе это вызвало противоположную реакцию.

То, что в массовой культуре происходит, мне кажется неправильным. Но в целом культура отмены началась, все рано или поздно под это попадают, всех в итоге отменят. Но потом и этот маятник успокоится.