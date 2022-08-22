США убили Дугину из-за страха перед философскими идеями ее отца

За убийством политолога Дарьи Дугиной стоят спецслужбы США. Однако их истинной целью являлся ее отец — известный философ Александр Дугин, по чьим идеям живет современная Россия. Таким мнением с «360» поделилась заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала «Евразия» Наталья Макеева.

Вечером 21 августа на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа взорвался автомобиль, принадлежавший российскому политологу Дарье Дугиной. Вместе с отцом — философом Александром Дугиным — она ехала домой с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов установили, что в машине политолога сработало взрывное устройство, установленное предварительно. После этого иномарка загорелась. Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте. Смерть девушки произошла на глазах ее отца, который ехал в другом автомобиле.

После случившегося ряд политологов и публицистов пришли к выводу, что за жестоким убийством Дугиной могут стоять украинские спецслужбы. К примеру, публицист и политолог Сергей Марков предположил, что первоначальной целью преступников был отец Дарьи Дугиной. Чуть позже стало известно, что украинская общественность и СМИ с восторгом встретили сообщения о смерти политолога Дарьи Дугиной при взрыве автомобиля.

Уже 21 августа Следком заявил, что убийство Дарьи Дугиной носит заказной характер. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной в производство Главного следственного управления ведомства. Чуть позже выяснилось, что участников фестиваля «Традиция», с которого перед гибелью уезжала Дарья Дугина, призвали сохранить записи с видеорегистраторов, поскольку по странному стечению обстоятельств камеры на парковке не работали.

Днем 22 августа Федеральная служба безопасности России сообщила, что дело об убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной раскрыто. За ним стоят украинские спецслужбы. Кроме того, специалисты заявили, что предполагаемая убийца журналистки и политолога — гражданка Украины Наталья Волк — уехала в Эстонию.

В тот же день президент России Владимир Путин направил соболезнование семье политолога Дарьи Дугиной. Глава государства назвал ее убийство подлым и жестоким преступлением, а погибшую — светлым и талантливым человеком «с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым».

Далее — прямая речь Натальи Макеевой.

Интеллектуал редкого типа

Дарью Дугину я знала с детства. На моих глазах она из достаточно развитого ребенка превратилась в настоящего интеллектуала, причем интеллектуала редкого типа — интеллектуала-идеалиста, интеллектуала-патриота. Обычно в подавляющем большинстве случаев встречаются немного неполноценные типажи либо патриоты недалекого ума. Люди, может быть, искренние и горячие, но не очень образованные, либо встречается такая себе «образованщина», когда человек что-то прочитал, изучил, но при этом симпатизирует Западу, прожженный либеральными идеями, часто — в крайних их формах.

Дарья Александровна была уникальным человеком. Она была реально, а не поверхностно образована: знала несколько языков, у нее были уникальные знания по европейской и отечественной философии. При этом она была очень верующим человеком — принадлежала к единоверию. Это направление, придерживающееся старого обряда, но при этом признающее иерархию МПЦ. Никого подобного ей я лично назвать не могу. Она была не просто «дочерью своего отца», а яркой последовательницей его идей. Она сама была уникальным самобытным философом.

Кто знает, как бы она раскрылась, если бы организаторы и исполнители этого чудовищного теракта не сбили этот гений на взлете

Вместе с ней сгорели и ее ненаписанные книги. Часто произносят фразу: «Россия понесла большую утрату». Она несколько замылена, и сегодня мы перестаем понимать ее смысл. Но в случае с Дугиной это действительно так. Как и ее отец Александр Дугин, который и был истинной целью террористов, в этом нет сомнений.

Он является тем человеком, на идеологии которого держится современная Россия. Дарья Александровна развивала именно этот вектор, в том числе и философский

Мы знаем, что философия не есть нечто отвлеченное. Это то, из чего в конечном счете проистекает политика, в том числе — военная составляющая. Она (Дарья Дугина — прим. ред.) была очень добрым, мягким и воспитанным человеком. Тут снова достаточно редкое сочетание — знания с идеализмом обычно порождают гордыню. У нее такого не было, я ее знала хорошо, часто встречалась. Когда знаешь человека ребенком, когда видишь, как этот малыш расцветает в нечто феноменальное, и потом происходит такое — у меня лично это еще не уложилось в голове, я до сих пор не могу понять и принять произошедшее.

Американские элиты

Совершенно очевидно, кто стоит за этим преступлением. Независимо от того, кто является непосредственным исполнителем. Отчасти это могут быть сотрудники украинских спецслужб. Заказчик — американские глобалистские элиты. Заказчиком и организатором всего этого являются США.

Там прекрасно понимают, что идеи и философия имеют значение. В конечном итоге философия Дугина стоит на пути США к глобальной доминации

Практическое воплощение идей

Государство без философии и идеологии долго не продержится. Похоже, в Вашингтоне стали понимать, что РФ возвращается к идеологическим и философским основам. Спецоперация, которую Вашингтону не удалось свернуть посредством пятой и шестой колон, — это продолжение философии Дугина. Это то, о чем он говорил в своих сложнейших философских книгах.

Спецоперация стала практическим воплощением его идей. Принимая решение о ее начале, президент РФ Владимир Путин руководствовался не какими-то сиюминутными вещами, он думал о будущем РФ как цивилизации. Именно о ней как о цивилизации Дугин говорит всю жизнь.