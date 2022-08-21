Патриарх Кирилл выразил соболезнования Александру Дугину после гибели дочери

Дарья Дугина была ярким журналистом, талантливым научным исследователем и активным общественным деятелем, заявил патриарх Кирилл. Он выразил соболезнования ее отцу — философу Александру Дугину.

Патриарх отметил, что Дарья Дугина была продолжателем дела своего отца и, несмотря на юный возраст, сумела добиться значительных успехов на этом поприще, заслужить признательность и уважение коллег, сообщило РИА «Новости».

Дугина погибла 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском городском округе Подмосковья. Во внедорожнике, которым она управляла, сработало взрывное устройство. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом. В ведомстве заявили, что полученные следствием данные говорят о том, что преступление было спланировано и носило заказной характер.

Соболезнования Дугину ранее выразили в Госдуме, а также многие общественные деятели, журналисты и политологи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала изучить версию о причастности Украины к убийству Дугиной.