Украинские СМИ с восторгом восприняли новости о смерти Дугиной

Украинская общественность и СМИ с восторгом встретили сообщения о смерти российского политолога Дарьи Дугиной при взрыве автомобиля. На эту реакцию обратил внимание публицист и политолог Владимир Корнилов.

«Вполне возможно, что за терактом стоит Украина. Вспомните попытки покушения на медийных персон, в том числе Владимира Соловьева. В любом случае, даже той реакции, которую мы видим на Украине, нужно спросить, а кто является спонсором терроризма? Логичный вопрос», — сказал он в комментарии «360».

Публицист отметил, что в украинской общественности и СМИ радуются по поводу смерти Дугиной, но официально страна вряд ли возьмет на себя ответственность за преступление.

«Думаю, что официально Украина станет отрицать причастность к совершению теракта, но, судя по реакции информагентств, общественных деятелей, там не скрывают радости после смерти Дарьи и сожаления, что ее отец не стал жертвой теракта», — заявил он.

О взрыве автомобиля Дугиной в районе поселка Большие Вяземы стало известно накануне вечером, девушка погибла на месте. Следком возбудил уголовное дело.