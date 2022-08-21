«Русская Марин Ле Пен». Публицист Тюренков — о Дарье Дугиной
Публицист Тюренков: Дугину называли русской Марин Ле Пен, но она гораздо глубже
Погибшая при взрыве автомобиля политолог Дарья Дугина по своему мировоззрению напоминала французского политика Марин Ле Пен. Об этом «360» заявил политический и религиозный публицист, руководитель отдела идеологии издания «Царьград» Михаил Тюренков.
«Я относительно недавно услышал, что ее назвали русской Марин Ле Пен, улыбнулся, но потом подумал, что в этом действительно немало правды. Даша намного глубже Ле Пен, она была мыслитель и воин», — заявил он.
Публицист подчеркнул, что Дугина в профессиональной среде глубоко понимала политические процессы не только в России, но и в странах Западной Европы.
«Дарья пошла по пути своего отца в консервативной философии и политологии. Но она была самостоятельной, не повторяла то, что делал отец. Была профессиональной и активной, очень жизнерадостной и по-настоящему светлым человеком. Умела прекрасно писать, в этом ей равных было не так много», — продолжил он.
Тюренков рассказал, что впервые познакомился с девушкой через отца, когда ей было 12 лет.
«Она была верующей девочкой, прихожанкой храма, где я тоже часто бывал. Помню, какие вопросы она задавала тогда, в 12 лет <…> Это были вопросы взрослого человека», — подчеркнул публицист.
Вполне вероятно, что человек с предположительным дистанционным взрывным устройством видел, что в машине находилась именно Дугина, заявил Тюренков.
«Возможно, что эти выродки сознательно убили Дарью. На кого готовилось покушение — большой вопрос, может быть, что на отца. Ее убили, чтобы сделать нам больно», — заключил он.
О взрыве автомобиля Дугиной в районе поселка Большие Вяземы стало известно накануне вечером, девушка погибла на месте. Следком возбудил уголовное дело.