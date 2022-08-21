Погибшая при взрыве автомобиля политолог Дарья Дугина по своему мировоззрению напоминала французского политика Марин Ле Пен. Об этом «360» заявил политический и религиозный публицист, руководитель отдела идеологии издания «Царьград» Михаил Тюренков.

«Я относительно недавно услышал, что ее назвали русской Марин Ле Пен, улыбнулся, но потом подумал, что в этом действительно немало правды. Даша намного глубже Ле Пен, она была мыслитель и воин», — заявил он.

Публицист подчеркнул, что Дугина в профессиональной среде глубоко понимала политические процессы не только в России, но и в странах Западной Европы.

«Дарья пошла по пути своего отца в консервативной философии и политологии. Но она была самостоятельной, не повторяла то, что делал отец. Была профессиональной и активной, очень жизнерадостной и по-настоящему светлым человеком. Умела прекрасно писать, в этом ей равных было не так много», — продолжил он.

Тюренков рассказал, что впервые познакомился с девушкой через отца, когда ей было 12 лет.

«Она была верующей девочкой, прихожанкой храма, где я тоже часто бывал. Помню, какие вопросы она задавала тогда, в 12 лет <…> Это были вопросы взрослого человека», — подчеркнул публицист.

Вполне вероятно, что человек с предположительным дистанционным взрывным устройством видел, что в машине находилась именно Дугина, заявил Тюренков.

«Возможно, что эти выродки сознательно убили Дарью. На кого готовилось покушение — большой вопрос, может быть, что на отца. Ее убили, чтобы сделать нам больно», — заключил он.

О взрыве автомобиля Дугиной в районе поселка Большие Вяземы стало известно накануне вечером, девушка погибла на месте. Следком возбудил уголовное дело.