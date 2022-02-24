Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий.

«Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. В наши планы не входит оккупация Украины», — отметил президент.

Путин отметил, что Россия готова к любому развитию событий и уже приняла все необходимые в этой связи решения. Он призвал украинских военных сложить оружие и пойти домой.

«Хочу обратиться к внешним силам, кто бы не пытался создать угрозы для России, ответ будет незамедлительным», — заявил президент.

Российский лидер также отметил, что РФ считает важным, чтобы правом самоопределения могли воспользоваться все народы Украины. Он напомнил, что крымчане сделали свой выбор, и действия России — это самозащита от создаваемых угроз. Он призвал Украину к взаимодействию.