Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной в Подмосковье совершили с целью убийства ее отца, философа Александра Дугина, заявил военкор Аким Апачев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что этот теракт готовился под Дугина. Единственный способ обезопасить страну — уничтожить нашего естественного врага, сидящего в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Николаеве, Одессе и в других русских городах», — отметил Апачев.

По его словам, Дугина была очень глубоким, ярким человеком. За день до ее гибели они встретились на фестивале «Традиция».

«Вечером 20 августа встретил Дарью Платонову и ее отца Александра Дугина на фестивале „Традиция“. С первых секунд погрузились в дискуссию. Говорили про русскую идею, империю и культурную войну», — написал он.

Ранее политолог Сергей Карнаухов рассказал о командировках Дугиной в Мариуполь.

О взрыве машины Дугиной стало известно вечером 20 августа. В ее автомобиле во время движения в районе поселка Большие Вяземы, предположительно, сработало взрывное устройство. Автомобиль загорелся, девушка погибла на месте.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».