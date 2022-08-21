«Ее отца ненавидели на Украине». Марков заявил о возможной причастности СБУ к смерти Дугиной

Украинские спецслужбы, вероятно, причастны к гибели журналистки Дарьи Дугиной при взрыве автомобиля. Эту версию необходимо рассматривать в качестве основной. Об этом «360» заявил публицист и политолог Сергей Марков.

«Наиболее очевидно, что нападение подготовили спецслужбы Украины, потому что ее отец Александр Дугин был активным сторонником спецоперации, его ненавидели. Сейчас ликование среди тех, кто поддерживает киевский режим», — заявил он.

Марков предположил, что первоначальной целью преступников был отец Дарьи Дугиной.

«Уверен, что покушение совершали на Александра Дугина, он должен бы ехать с дочерью в машине. Дарья занималась общественно-политической деятельностью, но была на несколько порядков менее известна, чем ее отец», — продолжил политолог.

Марков заявил, что Служба безопасности Украины и военная разведка систематически занимаются терактами. По его словам, это крупнейшие террористические организации в Европе на данный момент.

При этом политолог не исключил права на существование и других версий подрыва автомобиля. В частности, он заявил, что Александр Дугин широко известен в Турции и Азербайджане, так как много работал в этих странах.

«Он большой сторонник Турции, Азербайджана, противники этих государств тоже могут быть причастны к взрыву», — заключил Марков.

О взрыве автомобиля Дугиной в районе поселка Большие Вяземы стало известно накануне вечером, девушка погибла на месте. Следком возбудил уголовное дело.