Выборы 18 марта 2024, 15:32 Западу не понять. Как препятствия на выборах президента только сплотили россиян Политолог Подлесный: на Западе не осталось специалистов по России Женщина вн выбороах президента России в Германии. Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Derix / Global Look Press

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Три дня голосования на выборах президента России стали непростым испытанием для россиян: интернет извергал фейки, неадекватные люди пытались испортить бюллетени, а некоторые регионы обстреливали ракетами и дронами. Однако все это только сплотило людей и подтолкнуло сделать правильный выбор.

Результаты выборов президента — 2024

Россия завершила трехдневный марафон президентских выборов. Уже обработали 100% протоколов — согласно ЦИК, действующий глава государства набрал 87,28% голосов. Вторым стал Николай Харитонов — 4,31%, на третьем месте — Владислав Даванков, 3,85%. Леонид Слуцкий занял последнее место с 3,20%.

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Путина поздравили зарубежные коллеги: президенты Венесуэлы Николас Мадуро и Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, лидер Кубы Мигель Диас-Канель, глава КНДР Ким Чен Ын, глава Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Индии Нарендра Моди. К ним присоединился папа римский Франциск. В России одним из первых свои поздравления принес зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Однако были и те, кто демонстративно отказался приветствовать российского лидера, в частности — президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Британский министр обороны Грант Шаппс назвал выборы в России «ворованными», а поляки пошли еще дальше и объявили их «недемократическими и незаконными».

Старая схема Майдана

Слова британского чиновника — практически прямая отсылка к «оранжевому» Майдану 2004 года. Именно тогда команда проигравшего украинские президентские выборы Виктора Ющенко объявила, что у них украли победу. Причем основным доказательством приводили тот факт, что победил Виктор Янукович. Глупо? Да. Но сработало.

Тут же появились оплаченные США «стихийные» палаточные городки, дежурить в которых за 100 долларов в неделю набирали голодных студентов и бомжей. Во всех крупных городах установили экраны с трансляцией событий в Киеве, по Украине гастролировал Сергей Доренко, серьезно призывая посадить Януковича в железную клетку, как Пугачева.

«Оранжевая революция» в Киеве, декабрь 2004 года. Фото: Eduard Kislinsky / Global Look Press

Однако для России такая схема не работала: народ не тот. Лучшей иллюстрацией этому стал результат противоправительственной акции, объявленной отсиживающимися за рубежом иноагентами. Смысл простой: прийти в полдень 17 марта, испортить бюллетень, познакомиться с такими же несогласными гражданами.

Некоторые россияне, в том числе участники СВО, специально приходили в указанное время, чтобы поговорить с политическими оппонентами или хоть посмотреть на них. Блогер Дмитрий Пучков отметил отсутствие «массы оппозиционеров», о которых рыдали зарубежные СМИ.

Но честность никогда не была основной чертой иноагентов. Раз не получилось сделать протестную картинку с мест, интернет заполнили фейки.

Тут и пронзительные рассказы, как людей заставляли голосовать за Путина и требовали сделать фото бюллетеня с «правильной галочкой», и видео задержаний.

Эти подделки быстро разоблачили, причем делали это зачастую не журналисты или блогеры, а простые россияне, которых порядком разозлило такое вранье.

Жители России снимали и заливали в интернет свои фото и видеоролики, чтобы показать, как на деле проходят выборы президента России.

Атака зеленками и петардами

Понимая, что россияне не собираются играть по написанному Западом сценарию, за дело взялись украинские «телефонисты». Раньше они, как известно, морочили головы людям, под разными предлогами требуя нападать на важные объекты инфраструктуры или военкоматы. Теперь атаки нацелились на избирательные участки.

В ход шли краска, зеленка, петарды, жидкости для розжига. Кто-то из хулиганов был уверен, что действует во благо страны, кто-то просто хотел быстрых денег.

«Позвонили утром из службы безопасности, предложили списать все мои кредиты в размере около 500 тысяч рублей. Я согласилась. Предложили налить в бутылку зеленки, прийти на указаный избирательный участок и вылить его в урну», — передал рассказ одной из задержанных Telegram-канал SHOT.

Испортить удалось лишь 214 бюллетеней — на всю страну. Возможно, кое-где придется провести повторное голосование. Остальные бумаги оказались вполне пригодны к зачету голосов. А вот невольным «агентам» украинских спецслужб грозит вполне реальное наказание за уголовное преступление.

Обстрелы и угрозы лишить гражданства

Украинская сторона, к сожалению, не ограничилась «засланными казачками» с зеленкой. В дни выборов президента России ВСУ усилили обстрел приграничных территорий — Курской и Белгородской областей. Вот только расчет запугать людей не просто не удался, а сработал с точностью до наоборот.

Попытали счастье и заграничные хакеры. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что их основной целью стал портал дистанционного электронного голосования, чтобы сократить и сбить явку на голосование. Успеха достичь не удалось — примерно 20 тысяч атак успешно нейтрализовали.

Видимо, чтобы хоть как-то реально воздействовать на россиян, латвийские власти распорядились отбирать документы у тех, кто решился прийти на избирательные участки в Латвии. Людям пригрозили депортацией и уголовным преследованием.

Специалистов по России не осталось

Когда СССР распался, на Западе отказались от института советологов. Эти специалисты занимались работай с людьми и государственными структурами Советского Союза, рассказал «360» директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Теперь им на смену пришли безграмотные и необразованные политики.

К власти на Западе пришли малообразованные люди. Сейчас там практически нет специалистов, которые могли бы глубоко проанализировать ментальность нашего народа, понимать движущие силы, которые заставляют россиян идти на голосование, к примеру, и голосовать за Владимира Путина. Геннадий Подлесный

Нынешних лидеров западного мира с юности выкармливали различные НКО. Яркими примерами таких «птенцов» можно назвать немецких политиков: канцлера Олафа Шольца и министра иностранных дел Анналену Бербок.

Они вместо образования занимались тем, что обслуживали интересы тех людей, которые им платили деньги, уточнил политолог.

«Или вспомним Джо Байдена, который не раз уже оскорблял российского президента. Американец искренне уверен, что граждане России с ним солидарны и думают: „Фу, какой у нас плохой президент!“. Байден не понимает, что его хамство возмущает даже тех людей, которые, мягко говоря, не всегда одобряют то, что делает Путин», — отметил Подлесный.

Россияне успели убедиться, что Запад просто хочет их уничтожить, как в свое время пыталась это сделать фашистская Германия. Им нужны ресурсы России и небольшое число аборигенов в качестве рабов, которые в условиях вечной мерзлоты будут добывать то, что нужно новым хозяевам.

Мы в Центре прикладной социологии и политологии регулярно снимаем срез общественного мнения. Люди требуют усилить давление на фронте, идти вперед, забирать Одессу, Николаев, выходить на соединение с Приднестровской молдавской республикой. Геннадий Подлесный

Он подчеркнул, что практически все опрошенные россияне уверены: обстрелы ВСУ мирных городов России — террористический акт. А террористов нужно уничтожать, с ними нельзя вести переговоры. Но всего этого Запад не понимает: он уверен, что любой вопрос можно решить деньгами и военными ресурсами.