18 марта 2024, 11:27
Почти 20 тысяч разных внешних воздействий зафиксировали на выборах президента
Памфилова: на выборы пытались воздействовать извне 19 800 раз
На прошедших президентских выборах в России зафиксировали огромную степень внешнего воздействия. Об этом сообщил глава ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, на этот раз степень внешнего воздействия на процесс голосования была очень высокая — в 150 раз больше предыдущих выборов. Кроме дистанционных методов дискредитации, применялись и новые технологии.
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«На сегодня зафиксировано 19 800 потенциально опасных воздействий высокой и средней степени», — подчеркнула глава ЦИК.
У провокаторов ничего не получилось, отметила Памфилова. Основным ударам подвергся портал дистанционного электронного голосования. Целью хакеров были две вещи: сократить и сбить явку на голосование.
Также злоумышленники пытались портить бюллетени. Глава ЦИК назвала подобные ситуации жалкими попытками. Она отметила, что для этого использовали людей, у которых накопилось много кредитов.
Памфилова напомнила, что в последний день выборов в Белгороде погибла член избирательной комиссии. По ее словам, противник сделал это целенаправленно. Также она напомнила об атаке избирательного участка в Запорожской области со стороны ВСУ.
Выборы президента — 2024
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