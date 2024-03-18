Выборы 18 марта 2024, 11:27 Почти 20 тысяч разных внешних воздействий зафиксировали на выборах президента Памфилова: на выборы пытались воздействовать извне 19 800 раз РИА «Новости»

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На прошедших президентских выборах в России зафиксировали огромную степень внешнего воздействия. Об этом сообщил глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, на этот раз степень внешнего воздействия на процесс голосования была очень высокая — в 150 раз больше предыдущих выборов. Кроме дистанционных методов дискредитации, применялись и новые технологии.

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«На сегодня зафиксировано 19 800 потенциально опасных воздействий высокой и средней степени», — подчеркнула глава ЦИК.

У провокаторов ничего не получилось, отметила Памфилова. Основным ударам подвергся портал дистанционного электронного голосования. Целью хакеров были две вещи: сократить и сбить явку на голосование.

Также злоумышленники пытались портить бюллетени. Глава ЦИК назвала подобные ситуации жалкими попытками. Она отметила, что для этого использовали людей, у которых накопилось много кредитов.

Памфилова напомнила, что в последний день выборов в Белгороде погибла член избирательной комиссии. По ее словам, противник сделал это целенаправленно. Также она напомнила об атаке избирательного участка в Запорожской области со стороны ВСУ.