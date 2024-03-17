Выборы 17 марта 2024, 22:32 Папа римский поздравил Путина с высокими результатами выборов РИА «Новости»

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Папа римский Франциск поздравил Владимира Путина с избранием на должность президента России. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который общается с понтификом.

«Папа римский поздравляет Владимира Путина с избранием на должность президента Российской Федерации», — сказал глава союза.

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Одним из первых с результатами на выборах Путина поздравил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал победу действующего лидера страны «блестящей».

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Донбасс гордится результатами выборов. По его словам, они были ожидаемы.