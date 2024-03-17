17 марта 2024, 16:10
Повторное голосование допустили на пострадавших от провокаций участках
Москалькова осудила уничтоживших бюллетени провокаторов
Вылившие красящие жидкости в урны с бюллетенями на избирательных участках провокаторы уничтожили выбор россиян. Сейчас решается вопрос о проведении повторного голосования на пострадавших участках. Об этом в ходе выступления в ЦИК заявила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.
Она подчеркнула, что главная особенность проходящих в России выборов — это безопасность не только избирателей, но и их волеизъявления.
Реклама
«Люди, уничтожающие бюллетени, сделали свой выбор и свели на нет выбор наших граждан. Возможно, что им позволят переголосовать. Сейчас этот вопрос решается», — заявила Москалькова.
Несколько хулиганских акций произошли на избирательных участках в России в первый и второй день голосования. Пришедшие на участки провокаторы вылили красящие жидкости в урны с бюллетенями.
Нарушителей задержали сотрудники полиции и передали следователям, которые завели уголовные дела.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что за первые два дня голосования в 20 регионах произошли восемь попыток поджогов и 21 случай вливания красящих жидкостей в урны с бюллетенями. Она добавила, что восстановить не удалось 214 страниц с голосами избирателей.
Памфилова добавила, что распоряжения о провокациях на выборах президента России пришли с Украины и из стран Евросоюза.
Уголовное дело
Россия
Татьяна Москалькова
Выборы президента РФ
Выборы
Выборы президента — 2024
Реклама
Реклама