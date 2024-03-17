Мир 17 марта 2024, 17:18 Полиция Латвии забрала документы у пришедших на выборы в посольство россиян Посольство России в Латвии сообщило об изъятии документов у пришедших на выборы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поголовную проверку документов устроила полиция Латвии у россиян, которые пришли в посольство для участия в голосовании на выборах президента. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

В ведомстве подчеркнули, что все прилегающие к зданию улицы оцепили сотрудники силовых ведомств. Кроме того, у нескольких россиян забрали латвийские карты с видом на жительство с истекшим сроком годности и потребовали явиться в миграционную службу, чтобы получить предписание для выезда.

Реклама

«Такая изощренная форма издевательства над нашими гражданами, пришедшими реализовать свое конституционное право в посольство, не может не вызывать отвращения. Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает», — оценили ситуацию дипломаты.

Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере в конце февраля заявила, что голосующие в посольстве на выборах президента россияне рискуют подпасть под уголовное дело.

Она пояснила, что голосование также пройдет на новых территориях, которые Латвия не признала. Министр добавила, что своим участием голосующие россияне фактически поддержат специальную военную операцию, за что в республике предусмотрена уголовная ответственность.

На этой неделе после начала голосования министр дезавуировала свое заявление, заявив, что участие в выборах не означает поддержку политики государства. Либиня-Эгнере добавила, что пришедшим на выборы в посольство россиянам ничего не грозит.