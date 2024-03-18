18 марта 2024, 07:03
Польша назвала президентские выборы в России незаконными
МИД Польши объявил выборы в России недемократическими и незаконными
Выборы президента России назвали незаконными из-за голосования в Донбассе и недопуска наблюдателей ОБСЕ. МИД Польши заявил об этом на своем сайте.
«Президентские выборы в России не являются законными, демократическими и честными. <…> Польша последовательно и решительно осуждает подобные действия», — заявила пресс-служба.
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Польское дипведомство объяснило позицию страны тем, что голосование организовали в Донбассе, россиянам дали право принять участие в выборах на территории Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Страна объявила, что не признает результаты на этих территориях. Министерство также осудило решение не приглашать на выборы наблюдателей ОБСЕ.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил российского лидера в том, что он якобы украл выборы. В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала ему заняться проблемами своей страны, например, отыскать давно не появлявшуюся на публике принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон.
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Выборы президента — 2024
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