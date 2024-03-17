17 марта 2024, 23:48
Мадуро поздравил Путина с победой на выборах
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил действующего лидера России Владимира Путина с победой на выборах. Поздравление в соцсети Х опубликовал глава МИД республики Иван Хиль.
Мадуро назвал результаты Путина на выборах «триумфом».
Реклама
«Выражаем признание славному русскому народу за глубокую приверженность демократии, которая выразилась в их масштабном участии в выборах», — добавили в министерстве.
Одним из самых первых нынешнего главу государства с победой поздравил зампредседателя Дмитрий Медведев. Он назвал победу Путина «блестящей».
По данным ЦИК, после обработки 60% бюллетеней, лидирует Владимир Путин. К этому часу он набрал более 87%.
Президент поблагодарил граждан, которые пришли на выборы. Он заявил, что результаты голосования говорят о доверии со стороны граждан.
Венесуэла
Николас Мадуро
Выборы
Выборы президента — 2024
Реклама
Реклама