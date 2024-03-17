Выборы 17 марта 2024, 23:48 Мадуро поздравил Путина с победой на выборах РИА «Новости»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил действующего лидера России Владимира Путина с победой на выборах. Поздравление в соцсети Х опубликовал глава МИД республики Иван Хиль.

Мадуро назвал результаты Путина на выборах «триумфом».

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«Выражаем признание славному русскому народу за глубокую приверженность демократии, которая выразилась в их масштабном участии в выборах», — добавили в министерстве.

Одним из самых первых нынешнего главу государства с победой поздравил зампредседателя Дмитрий Медведев. Он назвал победу Путина «блестящей».

По данным ЦИК, после обработки 60% бюллетеней, лидирует Владимир Путин. К этому часу он набрал более 87%.

Президент поблагодарил граждан, которые пришли на выборы. Он заявил, что результаты голосования говорят о доверии со стороны граждан.