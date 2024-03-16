Выборы 16 марта 2024, 02:11 Зеленка, краска и поджоги. Что грозит за порчу бюллетеней на выборах Адвокат Киракосян: за порчу бюллетеней на выборах могут лишить свободы до 5 лет РИА «Новости»

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Первый день голосования на выборах президента России омрачился сразу несколькими попытками испортить бюллетени и помешать процессу на избирательных участках. Злоумышленники заливали урны для голосования зеленкой и пытались поджечь избиркомы. Среди них были даже пожилые женщины и совсем молодые девушки. Свои действия они объясняли происками телефонных мошенников и украинских спецслужб. Но отвечать за поступки придется в любом случае, причем наказание предусмотрено серьезное.

Коктейли Молотова и испорченные бюллетени

Несколько громких провокаций произошли в первый день голосования на выборах президента России. Злоумышленники приходили на участки под видом избирателей и выливали зеленку в урны для голосования. Таким образом они испортили бюллетени уже проголосовавших граждан, постфактум лишив их права голоса.

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Первые такие случаи произошли в городе Борисоглебск Воронежской области. Провокаторы вылили красящее вещество в урны сразу на двух участках для голосования. Ими оказались местные жительницы 58 и 66 лет. Против них возбудили уголовные дела.

Еще одного провокатора задержали в Ростове-на-Дону — он испортил урну на участке в Азовском районе города. В Волжском в Волгоградской области испортить бюллетени попыталась 33-летняя женщина. Повлиять на результат выборов ей не удалось, так как бланки для голосования остались читаемы. Но ее все равно задержали и возбудили уголовное дело.

В Симферополе провокацию устроила 31-летняя крымчанка — она принесла зеленку в пакете из-под сока и вылила ее в урну. Девушку задержали. Аналогичная ситуация произошла в Карачаево-Черкесии.

В Удмуртии совершить провокацию с зеленкой попыталась член избирательной комиссии от КПРФ, сообщил Telegram-канал Shot. Но коллеги оперативно остановили женщину.

В Подмосковном городе Лыткарино человека с зеленкой также остановили храбрые сотрудницы избиркома. Они вовремя увидели, что мужчина пытался вылить что-то в урну и оттеснили его. Злоумышленника задержали полицейские.

В Москве 20-летняя девушка, залившая зеленку в избирательную урну, попала на видео. На кадрах видно, что во время преступления она разговаривала с кем-то по мобильному телефону, будто выполняя инструкции собеседника. После этого девушка сняла результат своих действий на камеру смартфона.

Впрочем, зеленкой провокации не ограничились. В Санкт-Петербурге 22-летняя студентка бросила коктейль Молотова на крыльцо одного из избирательных участков. С первого раза добиться своей цели ей не удалось, она подхватила бутылку и метнула ее еще раз. Но емкость снова отлетела от стены, упала на землю и загорелась. Преступницу задержали. От ее выходки никто не пострадал.

А в одном из участков для голосования на юго-востоке Москвы провокаторша, используя легковоспламеняющуюся жидкость, подожгла кабинку для голосования. Причем преступницей оказалась 70-летняя пенсионерка.

Меры наказания

Правозащитник и адвокат Рубен Киракосян рассказал «360», что массовая порча бюллетеней попадает под действие статьи 141 Уголовного кодекса России — воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательной комиссии.

Палитра наказаний там довольно широкая, начиная от штрафа от 100 до 900 тысяч рублей и до лишения свободы сроком до пяти лет, если это деяние совершено группой лиц. Рубен Киракосян адвокат

О таком же наказании предупредила избирателей и глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, это не обычное хулиганство, а с элементами терроризма. Глава ЦИК добавила, что во всех этих преступлениях есть след из-за рубежа.

Если выяснится, что подозреваемые совершили преступные действия не по личным мотивам, а по указке иностранных (например, украинских) спецслужб, то им грозит статья о государственной измене. А по ней минимальное наказание составляет 12 лет, максимальное — 20.

Украинский след

Поводов подозревать украинскую сторону хватает. Во-первых, на кадрах провокаций видно, что исполнители снимали свои действия — как будто для отчета. А студентка, кинувшая коктейль Молотова в Санкт-Петербурге, рассказала полицейским, что за провокацию ей обещали заплатить, причем инструкции она получала с украинского номера.

Юная жительница Москвы призналась, что испортила бюллетени из-за телефонных мошенников, сообщил Shot. По ее словам, несколько дней назад ее «развели» на крупную сумму денег. Сейчас пообещали все вернуть в обмен на выполнение «секретной миссии». Девушка считает, что за мошенниками стоят украинские спецслужбы.

По мнению общественного деятеля Андрея Ковалева, за огромной сетью телефонных мошенников действительно могут стоять украинские спецслужбы.

Я давно говорю, что разгул мошенничества в нашей стране является угрозой национальной безопасности. 80% россиян хотя бы раз подвергались атакам телефонных мошенников. Андрей Ковалев общественный деятель

По его словам, опасно считать, что на удочку преступников попадаются только глупые и наивные люди. Он напомнил, что жертвами мошенников становились даже высокопоставленный чиновник Министерства финансов и главный экономист Центробанка. Что же тогда говорить о простых людях, далеких от политики и экономики. Они передают свои сбережения злоумышленникам, а потом совершают преступления по их указке. Как отметил общественник, сидеть в тюрьмах должны не обманутые люди, а организаторы преступлений.