Важное 18 марта 2024, 15:24 Безоговорочная победа. Путин оставил соперников далеко позади после подсчета 100% протоколов Путин получил 87,28% голосов после обработки 100% протоколов РИА «Новости»

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Действующий президент России Владимир Путин стал безоговорочным победителем на выборах нового лидера страны. Он получил 87,28% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом сообщил ЦИК России.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов, за которого свои голоса отдали 4,31% избирателей. У представителя партии «Новые люди» Владислава Даванкова — 3,85%, а у выбиравшегося от ЛДПР Леонида Слуцкого — 3,20%.

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Ранее нейросеть «Жириновский» оценила рекордную явку на выборах президента России, отметив, что такой показатель свидетельствует о едином, сильном и неравнодушном народе.

Путин также высоко оценил организацию выборов, отметив, что Россия поделится опытом в совершенствовании демократических процедур с другими странами. По его словам, россияне смогли реализовать свои гражданские права благодаря прозрачной и объективной процедуре голосования.

Голосование по выборам президента проходило три дня — с 15 по 17 марта.