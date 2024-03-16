Происшествия 16 марта 2024, 20:16 Раскрыты организаторы схемы по порче бюллетеней на выборах президента России Памфилова: указания о порче бюллетеней на выборах президента пришли с Украины РИА «Новости»

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Приказы о вливании красящих жидкостей в избирательные урны и поджогах на территории российских избирательных участков исполнители получили от кураторов с Украины и ряда стран Евросоюза. С таким заявлением выступила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что всего за два неполных дня голосования в 20 регионах произошло восемь попыток поджогов и 21 случай, связанный с вливанием красящих жидкостей в урны с бюллетенями. Всех нарушителей оперативно задержали.

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«Мы выяснили, что все эти звонки с указаниями идут из кол-центров, которые расположены на территории Украины и некоторых европейских стран», — заявила Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что своей цели злоумышленники не достигли, потому что безвозвратно испорчены оказались только 214 бюллетеней.

Серия хулиганских действий прокатилась по избирательным участкам России в первый и второй день голосования.

Следователи возбудили в отношении задержанных несколько уголовных дел за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Если криминалисты докажут участие в провокациях иностранных спецслужб, то статью для исполнителей переквалифицируют на государственную измену с максимальным наказанием в 20 лет лишения свободы.

Глава Центризбиркома уточнила, что попытки сорвать президентские выборы в России зафиксировали не только на участках, но и в интернете.

Она пояснила, специалисты ЦИК заблокировали около 160 тысяч атак на информационные ресурсы ведомства. Основной удар неизвестные хакеры пытались нанести по порталу для голосования.