16 марта 2024, 20:16
Раскрыты организаторы схемы по порче бюллетеней на выборах президента России
Памфилова: указания о порче бюллетеней на выборах президента пришли с Украины
Приказы о вливании красящих жидкостей в избирательные урны и поджогах на территории российских избирательных участков исполнители получили от кураторов с Украины и ряда стран Евросоюза. С таким заявлением выступила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что всего за два неполных дня голосования в 20 регионах произошло восемь попыток поджогов и 21 случай, связанный с вливанием красящих жидкостей в урны с бюллетенями. Всех нарушителей оперативно задержали.
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«Мы выяснили, что все эти звонки с указаниями идут из кол-центров, которые расположены на территории Украины и некоторых европейских стран», — заявила Памфилова.
Глава ЦИК добавила, что своей цели злоумышленники не достигли, потому что безвозвратно испорчены оказались только 214 бюллетеней.
Серия хулиганских действий прокатилась по избирательным участкам России в первый и второй день голосования.
Следователи возбудили в отношении задержанных несколько уголовных дел за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Если криминалисты докажут участие в провокациях иностранных спецслужб, то статью для исполнителей переквалифицируют на государственную измену с максимальным наказанием в 20 лет лишения свободы.
Глава Центризбиркома уточнила, что попытки сорвать президентские выборы в России зафиксировали не только на участках, но и в интернете.
Она пояснила, специалисты ЦИК заблокировали около 160 тысяч атак на информационные ресурсы ведомства. Основной удар неизвестные хакеры пытались нанести по порталу для голосования.
Элла Памфилова
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Выборы президента — 2024
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