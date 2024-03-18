Мир 18 марта 2024, 09:31 Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах Пресс-служба Кремля

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Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравления с переизбранием на выборах. По данным агентства Yonhap, послание передадут в МИД через посольство республики в России.

«Поздравительное послание передаст посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль в Министерство иностранных дел России», — сообщило издание, сославшись на северокорейские государственные СМИ.

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Путина уже поздравили власти Кубы и Венесуэлы, а также папа римский. Писем от США и Германии не последовало. В Польше российские выборы назвали якобы незаконными. При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лучшим доказательством легитимности процедуры стал «невероятный уровень поддержки населения». Он назвал результаты выборов беспрецедентными.

По итогам обработки всех протоколов в Москве Владимир Путин набрал 85,13% голосов. По всей России к 08:00 обработали 99,67% голосов.