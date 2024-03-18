18 марта 2024, 09:31
Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравления с переизбранием на выборах. По данным агентства Yonhap, послание передадут в МИД через посольство республики в России.
«Поздравительное послание передаст посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль в Министерство иностранных дел России», — сообщило издание, сославшись на северокорейские государственные СМИ.
Реклама
Путина уже поздравили власти Кубы и Венесуэлы, а также папа римский. Писем от США и Германии не последовало. В Польше российские выборы назвали якобы незаконными. При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лучшим доказательством легитимности процедуры стал «невероятный уровень поддержки населения». Он назвал результаты выборов беспрецедентными.
По итогам обработки всех протоколов в Москве Владимир Путин набрал 85,13% голосов. По всей России к 08:00 обработали 99,67% голосов.
Северная Корея
Ким Чен Ын
КНДР
Владимир Путин
Выборы президента РФ
Выборы президента — 2024
Реклама
Реклама