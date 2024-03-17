Выборы 17 марта 2024, 23:45 Сербы обрадовались победе Путина на выборах Додик: сербы обрадовались победе Путина на выборах, ведь они считают его другом РИА «Новости»

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Сербский народ обрадовался победе Владимира Путина на президентских выборах в России потому, что считает его своим другом и опорой. Об этом в социальной сети X написал президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

«Пятый мандат во главе РФ, полученный убедительной победой на президентских выборах — подтверждение того, что президент Владимир Путин пользуется огромным доверием российского народа и что он ведет страну в правильном направлении», — написал политик.

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По мнению Додика, сербы считают российского лидера не только другом, который о них заботится, но и великим государственным деятелем, отличающимся мудростью и ответственностью. По этой причине они рады выбору россиян.

Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон назвал несвободными и несправедливыми выборы президента в России.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поставила на место немецких дипломатов, которые высказались в ключе британского министра. По ее словам, им не помешало бы вспомнить о четырех сроках Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ.