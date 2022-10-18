Многоэтажка в Ейске загорелась после падения военного самолета Су-34: погибшие, пострадавшие, причины ЧП | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 07:32 Многоэтажка в Ейске загорелась после падения самолета Су-34. Что известно к этому часу Многоэтажка в Ейске загорелась после падения самолета Су-34: главное Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Читать 360tv в

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение над жилым кварталом Ейска. У самолета при наборе высоты загорелся двигатель, и он упал во дворе многоэтажного дома. «360» собрал все, что известно к этому часу о крушении военного транспорта.

Реклама

По данным Минобороны, истребитель вылетел с аэродрома Южного военного округа. Он направлялся на учебно-тренировочный полет, но один из двигателей загорелся, когда он набирал высоту. В результате самолет упал во дворе жилого дома и вызвал пожар в девятиэтажке. Огонь охватил все этажи здания в двух соседних подъездах.

Пострадавшие и погибшие

Открытое горение ликвидировали в 21:15, в тушении задействовали более 410 единиц личного состава и 105 единиц техники.

В результате пожара погибли 13 человек, еще 19 — пострадали, сообщили в МЧС России

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, при необходимости доставили в стационар. На месте работала бригада психологической помощи.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, трое погибших скончались из-за травм, полученных при падении с большой высоты.

На месте происшествия работали волонтеры, они приносили еду, теплую одежду.

Телеканал «360»

Реакция властей

Президент России Владимир Путин распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения Су-34.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл на место происшествия. Он пообещал выплатить семьям погибших по одному миллиону рублей, пострадавшим и потерявшим имущество также предусмотрены выплаты из краевого бюджета. Если дом признают не подлежащим восстановлению, то жильцам пообещали купить новые квартиры.

Пострадавших, отправленных на лечение в Ейскую районную больницу, посетили глава МЧС России Александр Куренков и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Вместе с губернатором они пообщались с главным врачом и обсудили возможность транспортировки пациентов.

Два вертолета Ми-8 прибыли в Ейск для эвакуации пострадавших, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Одно воздушное судно оборудовано медицинским модулем для транспортировки двух пациентов. На борту находится медицинская бригада», — говорится в сообщении ведомства.

Из Москвы вылетел спецборт Ил-76, оборудованный медицинскими модулями, с медиками и психологами на борту.

Последствия пожара

В МЧС России сообщили, что взрыва после падения самолета не было. Пожар начался из-за разлива топлива. Огонь охватил около двух тысяч квадратных метров. Пожару присвоили ранг номер три.

Губернатор Кубани опроверг слухи, что самолет вылетел на учения с полным боекомплектом, который начал детонировать после падения. Кондратьев пообщался с жильцами и назвал это фейком.

В ГО и ЧС сообщили, что от огня пострадало72 квартиры. В МЧС заявили, что близлежащим к месту падения самолета домам ничего не угрожает, эвакуация из них отменена. Однако в районе падения самолета губернатор ввел режим ЧС.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту падения военного транспорта в жилом квартале. Прокурор региона Сергей Табельский выезжал на место происшествия для координации деятельности экстренных служб и правоохранительных органов, сообщили в Telegram-канале краснодарской прокуратуры.

ГО и ЧС Краснодарского края

«Для разбора завалов готовы 12 единиц техники (два крана, два бульдозера, два автогрейдера, два экскаватора, два самосвала, один тягач, один автотранспорт). На месте организована работа 10 световых башен», — сообщили в Telegram-канале ГО и ЧС по Краснодарскому краю.

Состояние дома будет оценивать специальная комиссия, сообщили в ведомстве.

Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту крушения истребителя-бомбардировщика. Военная прокуратура Южного военного округа в также организовала проверку в связи с падением СУ-34 во дворе жилого дома.

Что стало с пилотами

Пилоты самолета смогли катапультироваться. Они доложили в Минобороны о причинах крушения истребителя-бомбардировщика — возгорание одного из двигателей самолета.

Одного из летчиков нашли очевидцы произошедшего недалеко от места падения Су-34. Он был в сознании и смог сказать, что самолет не сбивали. Когда прохожие попытались отцепить парашют, пилот отказался от помощи.