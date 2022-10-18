Число погибших в Ейске увеличилось до 13 человек | 360°

Важное 18 октября 2022, 06:06 Число погибших в Ейске увеличилось до 13 человек Минздрав РФ: в Ейске при падении Су-34 погибли 13 человек РИА «Новости»

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После падения самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края погибли 13 человек, в том числе трое детей. Еще 19 жителей получили травмы. Об этом РИА «Новости» сообщили помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«По состоянию на 6:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей», — сказал он.

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Количество погибших уточнили после разбора завалов силами МЧС. Травмы получили 19 человек, пятеро из которых — дети. Большинство из них лечатся в самом Ейске, четверых перевезли в Краснодарскую краевую больницу.

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МЧС подтвердило журналистам эти данные. Спасатели закончили разбирать завалы, под обломками нашли тела 10 погибших. За время поисковой операции они эвакуировали более 360 жителей, еще 68 человек спасли. В пункт временного размещения отправились 23 человека, у родственников решил остановиться 501 житель дома. Всего в девятиэтажке на момент аварии были прописаны 675 человек, в том числе 76 детей.

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Ейске 17 октября, когда набирал высоту после взлета с аэродрома Южного военного округа. Он упал во дворе многоэтажного дома, из-за разлива топлива начался пожар. Загорелись все этажи двух подъездов девятиэтажки. Открытый огонь ликвидировали к 21:15. «360» собрал детали трагедии в одном материале.