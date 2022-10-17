Видео с катапультировавшимся летчиком рухнувшего Су-34 появилось в Сети | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 22:54 Видео с катапультировавшимся летчиком рухнувшего Су-34 появилось в Сети Очевидцы выложили видео с летчиком разбившегося в Ейске Су-34

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В Сети появилось видео с летчиком рухнувшего Су-34. На кадрах видно, как местные жители бегут помогать катапультировавшемуся пилоту. На вопрос о том, сбили ли их самолет, он ответил отрицательно.

На кадрах видно, как пилот лежит на земле недалеко от горящего дома. Он в сознании и может отвечать на вопросы жителей, которые подошли, чтобы ему помочь. Рядом с ним раскрыт парашют.

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Падение самолета произошло из-за возгорания одного из двигателей, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, он вылетел с военного аэродрома южного военного округа для выполнения учебно-тренировочного полета. Однако произошла внештатная ситуация и аппарат рухнул в жилом квартале.

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По последним данным, погибли четыре человека. Число пострадавших — около 25 человек.

«По данным на 21:15, число погибших и пострадавших увеличилось: погибших — до четырех, пострадавших — до 25 человек», — говорилось в сообщении оперативного штаба региона.

Также сообщается, что пожар в многоквартирном доме потушен, медики и спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Следователи СК РФ возбудили уголовное дело.