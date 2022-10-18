Глава Минздрава России посетил пострадавших от падения самолета в Ейске | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 01:32 Глава Минздрава России посетил пострадавших от падения самолета в Ейске Главы МЧС и Минздрава Куренков и Мурашко посетили в Ейске пострадавших при падении Су-34

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Пострадавших при падении самолета в Ейске посетили глава МЧС России Александр Куренков и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Министры вместе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым побывали в Ейской центральной районной больнице и обсудили с главным врачом состояние пострадавших. Решается вопрос о возможности транспортировки пациентов.

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Самолет Су-34 рухнул в жилой застройке Ейска при выполнении тренировочного полета. При наборе высоты у бомбардировщика загорелся один из двигателей. Летчики успели катапультироваться, одного из них очевидцы нашли недалеко от места ЧП. Он сообщил, что самолет не сбивали.

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На месте падения тяжелой машины произошло возгорание топлива, начался пожар в жилом доме. Пострадало более 70 квартир. Жильцов эвакуировали и расселили в гостиницы и пансионаты. Семьям погибшим при пожаре выплатят по одному миллиону рублей, такое решение принял глава региона.