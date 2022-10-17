Катапультировавшиеся в Ейске пилоты назвали возможную причину крушения Су-34 | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 19:58 Катапультировавшиеся в Ейске пилоты назвали возможную причину крушения Су-34 Минобороны заявило, что причиной падения Су-34 в Ейске стало возгорание двигателя

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Причиной крушения самолета Су-34 в Ейске стало возгорание одного из двигателей при наборе высоты. Об этом сообщило Минобороны со ссылкой на доклад катапультировавшихся летчиков.

По данным ведомства, рухнувший на жилой квартал города изначально вылетел с военного аэродрома южного военного округа (ЮВО) для выполнения учебно-тренировочного полета. Однако во время набора высоты экипаж столкнулся с внештатной ситуацией.

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По предварительным данным, пилоты смогли катапультироваться.

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Падение Су-34 на жилой квартал Ейска привело к возгоранию девятиэтажки. Пламя охватило всю высоту здания. Информации о пострадавших и иных других последствиях крушения самолета пока нет в публичном доступе.

По словам очевидцев, на место падения Су-34 уже прибыли спасатели и врачи. Также над пострадавшим домом кружат вертолеты.

По данным ГУ МЧС по Кубани, площадь пожара в результате крушения самолета достигла двух тысяч квадратных метров.