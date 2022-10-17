Семьям погибших в Ейске выплатят миллион рублей | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 23:57 Семьям погибших в Ейске выплатят миллион рублей Вице-губернатор Кубани Минькова заявила о выплате миллиона рублей семьям погибших в Ейске

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Замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что глава региона принял решение о выплате семьям погибших в Ейске по одному миллиону рублей. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

«Губернатор принял решение о финансовой помощи из бюджета региона в размере одного миллиона рублей для семей погибших», — сказала Минькова.

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Для пострадавших средней и тяжелой степени тяжести предусмотрены выплаты по 400 тысяч рублей. При этом каждая семья за потерю имущества получит по 100 тысяч рублей — на каждого члена семейства.

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Также губернатор края Вениамин Кондратьев заявил, что жителям дома в Ейске купят квартиры, если эксперты решат, что пострадавший дом не подлежит восстановлению.

«Дальше уже будем разбираться, исходить из того, будет ли дом восстановлен, либо мы будем покупать квартиры и размешать жильцов в новых квартирах, либо строить», — сказал Кондратьев. Видео с его заявлением опубликовали в Telegram-канале Оперштаба региона.