Путин поручил помочь пострадавшим от пожара в Ейске | 360°

Власть 17 октября 2022, 20:01 Путин поручил помочь пострадавшим от пожара в Ейске Путин поручил оказать помощь пострадавшим от падения Су-34 в жилом квартале Ейска ТАСС

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Президент России Владимир Путин распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолета в Ейске. Об этом рассказали в Кремле.

Президент страны уже ознакомился с ситуацией. Он заслушал доклады министров и главы региона о случившемся.

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Также губернатор региона Вениамин Кондратьев, глава МЧС Александр Куренков и министр здравоохранения Михаил Мурашко должны вылететь в Ейск. По прибытии им поручили оказать всю необходимую помощь.

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Падение Су-34 в жилой двор Ейска произошло вечером 17 октября. По данным Минобороны, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей во время набора высоты. Также в ведомстве сообщили, что пилоты направлялись на тренировочный маршрут с аэродрома Южного военного округа. Членам экипажа удалось катапультироваться.

В результате крушения загорелась девятиэтажка. По данным местного подразделения МЧС, площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров. О состоянии жителей дома пока ничего не известно.