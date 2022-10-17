Площадь пожара после крушения Су-34 в Ейске достигла 2000 квадратов | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 19:54 Площадь пожара после крушения Су-34 в Ейске достигла 2000 квадратов Глава Кубани Кондратьев: пожар после крушения Су-34 в Ейске повредил 17 квартир

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В результате пожара в девятиэтажке после падения военного самолета Су-34 в Ейске пострадало 17 квартир. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«Предварительно, пострадало 17 квартир», — написал он.

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ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщил, что площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров. Пожару присвоили ранг номер три.

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По словам очевидцев случившегося, пламя охватило всю высоту пострадавшей девятиэтажки. О состоянии жителей этого дома пока ничего не известно.

Ранее представители Минобороны сообщили, что причиной крушения Су-34 стало возгорание одного из двигателей транспортного средства. Оно началось во время взлета с территории аэродрома Южного военного округа. Пилоты должны были выполнить ряд тренировочных заданий.

По данным Минобороны, членам экипажа удалось катапультироваться. Пилоты и рассказали представителям ведомства о причинах произошедшего.