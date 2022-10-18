Стала известна причина смерти трех жителей дома в Ейске | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 00:01 Стала известна причина смерти трех жителей дома в Ейске Замгубернатора Краснодарского края Минькова: погибшие люди выпали с верхних этажей

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Как минимум трое погибших в результате пожара в многоэтажке Ейска скончались из-за травм, которые получили при падении с высоты. Предварительно, это были жильцы верхних этажей, отметила замгубернатора Кубани Анна Минькова. Об этом сообщила «Газета.ru».

Она пояснила, что у погибших медики обнаружили многочисленные травмы, которые, вероятнее всего, свидетельствуют о прыжках с большой высоты.

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Ранее в своем Telegram-канале Минькова доложила о ситуации с пострадавшими. По ее словам, восемь человек находятся в тяжелом состоянии — семь взрослых и один ребенок. Они отравились продуктами горения. Все они сейчас в стационаре.

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По заявлению Минобороны, падение самолета произошло из-за возгорания одного из двигателей. Аппарат должен был выполнять тренировочные полеты. Однако произошла внештатная ситуация и Су-34 рухнул в жилом квартале.

По последним данным, погибли четыре человека. Число пострадавших выросло до 25 человек.