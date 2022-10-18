Важное 18 октября 2022, 01:25 Взрыва после падения Су-34 в Ейске не было — МЧС МЧС: взрыва после падения Су-34 в Ейске не было, пожар начался из-за разлива горючего «360»

Читать 360tv в

Взрыва после падения военного самолета Су-34 в Ейске не было, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

На месте пожара в Ейске продолжают работать пожарно-спасательные подразделения и другие экстренные службы, создан оперативный штаб. По данным МЧС России, в результате ЧП погибли четыре человека, пострадали 20. В тушении пожара, который начался после падения самолета, задействовали более 400 человек, к локализации возгорания привлекли свыше 100 единиц техники.

Реклама

Психологическую помощь пострадавшим оказывают сотрудники Центра экстренной психологической помощи МЧС России и ГУ МЧС России по Ростовской области. Власти Краснодарского края окажут жильцам сгоревшего дома необходимую поддержку.

Реклама

Ранее жительница Ейска рассказала, как ее отец чудом спасся от гибели. По словам женщины, он пошел в школу за внуком, когда произошло ЧП с самолетом. Он не пострадал, но своими глазами видел, как Су-34 упал рядом с девятиэтажкой, вызвав возгорание.