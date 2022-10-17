Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ейске | 360°

Важное 17 октября 2022, 23:30 Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ейске Губернатор Кубани Кондратьев ввел режим ЧС на месте крушения самолета в Ейске РИА «Новости»

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В Ейске ввели режим чрезвычайной ситуации после падения самолета во двор девятиэтажного дома. Он будет действовать на месте крушения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«На месте падения самолета в Ейске ввели режим ЧС», — написал глава региона.

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В результате падения во дворе жилого дома самолета Су-34 пострадало 25 человек, четверо погибли, сообщили в ГУ МЧС. В ведомстве сообщили, что шесть человек не выходят на связь. Пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Для эвакуированных из сгоревшего дома подготовили 600 мест в гостиницах и пансионатах.

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Истребитель Су-34 упал в жилом квартале, при наборе высоты у него загорелся двигатель. Пилоты успели катапультироваться. Местные жители помогли летчику. Он опроверг информацию, что самолет сбили.