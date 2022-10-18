Более 70 квартир пострадали из-за пожара в многоэтажке после падения самолета | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 00:18 Более 70 квартир пострадали из-за пожара в многоэтажке после падения самолета Министр ГО и ЧС Краснодарского края Штриков: в Ейске огнем повреждено 72 квартиры

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Вспыхнувший после падения самолета в Ейске пожар повредил 72 квартиры в двух подъездах жилого дома. Об этом сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков в эфире телеканала «Россия 24».

«Поврежден один дом, два подъезда, 72 квартиры. Его состояние оценит комиссия», — заявил Штриков.

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Состояние дома оценит специальная комиссия, дополнил региональный министр. Если здание признают не подлежащим восстановлению, то его снесут. Жильцам пострадавшего дома предоставят квартиры.

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Самолет Су-34 упал во двор жилого дома во время выполнения учебно-тренировочного полета. При наборе высоты у него загорелся один из двигателей. Пилоты успели катапультироваться, одного из летчиков нашли прохожие недалеко от падения самолета.

На месте крушения самолета власти Кубани ввели режим ЧС. Семьям погибших при пожаре выплатят по одному миллиону рублей, такое решение принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также предусмотрены выплаты пострадавшим и потерявшим имущество.