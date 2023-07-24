Происшествия 24 июля 2023, 18:06 Поиск виновников и причин. Последствия ЧП в московском торговом центре «Времена года» Спасатель Гофштейн: при потопе из кипятка есть только одно правило — спасайся кто может Телеканал «360»

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На выходных в крупном московском торговом центре прорвало трубу с кипятком. Посетители и сотрудники элитного комплекса не сразу поняли, насколько все серьезно. Вода стремительно заполняла цокольный этаж магазина, пока обжигающий пар поднимался на верхние этажи. Как развивались события и что известно о ЧП на сегодня — в материале «360».

ТЦ «Времена года»

«Времена года» открыли в Москве 15 лет назад. Торговый центр находится на Кутузовском шоссе и считается комплексом люксового класса. На его территории — фешенебельные бутики, брендовые товары и магазины высокой моды. На сайтах с отзывами встречаются гневные отклики посетителей: «охрана не пустила, потому что не прошел дресс-код».

За последние 10 лет торговый центр несколько раз сменил хозяина. Сначала им владели бизнес-фонды из Канады и Австрии. Потом продали компании RPHF, которая скупала премиальные объекты в Барвихе и Москве.

Сегодня ТЦ принадлежит холдингу RD Group, который возглавляет Гагик Адибекян. Магазином управляет его дочь Лилит.

Автомобили экстренных служб около ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой / РИА «Новости»

Прорыв трубы в ТЦ на Кутузовском

Прорыв трубы с горячей водой произошел во «Временах года» в субботу, 22 июля. Погибли четыре человека, пострадали несколько десятков.

Примерно 20 человек оказались заблокированы внутри ТЦ. По словам очевидцев, изначально предполагали, что ЧП произошло на втором этаже комплекса. Затем службы нашли основное место аварии — цокольный этаж.

На минус первом этаже находится магазин изысканной кухни «Глобус Гурмэ». Именно там случилась авария. После прорыва трубы кипяток поднялся на 20 сантиметров над уровнем пола.

Причиной аварии назвали прорыв внутреннего теплопровода. Это подтвердило МЧС в своем Telegram-канале.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения ведомства и представители столичного комплекса городского хозяйства. Глава МЧС Александр Куренков лично контролировал ход аварийно-спасательных работ. К торговому центру стянули множество карет скорой помощи.

Трубу прорвало в служебном помещении, где расположен узел водоснабжения — комната с водопроводными трубами. ЧП случилось именно в «скрытой» от посетителей части: до торговой зоны супермаркета доходили уже остывшая вода и пар из подсобок, поэтому большего числа жертв удалось избежать.

Складские помещения и подсобки стали ловушкой для сотрудников, не успевших выбежать вовремя. Сначала спецслужбы сообщили об одном погибшем — сотруднице магазина. Затем их количество увеличилось до четырех. Все — женщины, работавшие в служебных помещениях «Глобус Гурмэ».

Почему не началась немедленная эвакуация

Сотрудники торгового центра и посетители первые полчаса не знали о ЧП, а прочитали об этом позже в новостях. Гости бутиков и продавцы начали самостоятельно выходить из здания, наблюдая, как с нижних этажей стремительно поднимается горячий пар.

«Я была на третьем этаже, когда мне сестра прислала сообщение о том, что в новостях писали, что прорвало трубы. Я сначала в это не поверила, потому что все было спокойно, все посетители были спокойны, паники не было», — рассказала одна из очевидиц.

По словам посетительницы, при спуске на нижние этажи она почувствовала «сильный запах горячей воды», воздух был горячим, долго находиться в ТЦ было невозможно.

«Минут двадцать мы стояли без какой-либо огласки. Я задавалась вопросом, почему никто нас не эвакуирует?» — прокомментировала сотрудница торгового центра.

Люди около ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой. Пострадали несколько человек. Есть погибшие. / РИА «Новости»

По словам работников магазина, в самом начале, когда не были понятны масштабы утечки, администрация пыталась насильно загнать уборщиц вниз — вычерпывать воду ведрами и убирать ее обычными швабрами.

Заслуженный спасатель России и спасатель международного класса Александр Гофштейн заявил в разговоре «360», что «в подобных ситуациях начальства слушаться не надо, так как они не скажут ничего умного». Но какой-то определенной инструкции о том, как вести себя при «кипящем» потопе, не существует. Есть лишь аварийные выходы и необходимость остаться живым.

Отсюда резюме: спасайся кто может. Это немного пошло, тем не менее так оно и есть. Алгоритма спасательный действий попросту нет. Александр Гофштейн

Сигнал тревоги так и не сработал — не потому, что не было такой системы. Ее просто не включили, охрана просила людей следовать к выходу. Однако сотрудники терялись и не предпринимали каких-то конкретных действий, добавили работники магазина.

На момент ЧП в помещениях «Глобус Гурмэ» была смена из почти 70 человек. Четверо погибших — приезжие из стран СНГ. Они буквально сварились заживо в кипятке: умерли от крайне сильных ожогов и болевого шока. Еще девять сотрудников увезли в больницы с ожогами разной степени.

Руководство ТЦ выразило «глубочайшие соболезнования семьям погибшим». Владелец «Времен года» Лилит Адибекян сообщила в Telegram, что всем пострадавшим оказывают медицинская помощь.

«Обстоятельства произошедшего инцидента уточняются. Торговый центр продолжает оказывать максимальное содействие экстренным службам», — написала она.

РИА «Новости»

Последствия ЧП

На следующий день, 23 июля, источник «360» сообщил, что на территории торгового комплекса выявили опасное содержание аммиака в воздухе — пять миллиграммов. Хотя нормальные показатели этого вещества не должны превышать 0,04 миллиграмма на кубометр.

По словам собеседника, помещения комплекса активно вентилировали. На место приехали специалисты лаборатории в химзащите для взятия проб.

В понедельник, 24 июля, в торговый центр снова вызвали отряд спасателей для повторной проверки. Выездная лаборатория проводит исследование на наличие опасного вещества в воздухе.

Кто будет отвечать за происшествие в ТЦ и что им грозит

Причастен ли МОЭК

Компания МОЭК, которая занимается водоснабжением в столице, сразу открестилась от того, что произошло в ТЦ на Кутузовском. В пресс-службе организации заявили, что тепловое оборудование и сети принадлежат торговому центру.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое привело к смерти двух или более лиц». Виновников могут приговорить к принудительным работам или отправить в колонию на срок до 10 лет. По этой статье чаще всего проходят сотрудники, отвечающие непосредственно за безопасность на объекте и состояние коммуникаций.

Более того, к следствию подключили специалистов из Ростехнадзора. СК вместе с экспертами изучил техническую документацию, которую изъяли из офисов владельцев торгового центра.

По предварительной версии следствия, причиной ЧП во «Временах года» стал технический износ оборудования.

Обвинения и задержания

Столичная прокуратура выдвинула обвинение главному инженеру частной компании, которая обеспечивала работу водоснабжения в торговом центре, по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц».

Мужчине грозит до семи лет тюремного заключения.

Причины прорыва трубы с кипятком

Пока нет официальных результатов расследования, сохраняется вероятность того, что труба или соединительные элементы были со скрытым браком, сообщили в Российском совете торговых центров.

Другая версия — некачественная сварка. На фотографии с места ЧП, которые публиковала прокуратура Москвы, видно, что муфту на трубе приварили к основной части. Эту «крышку» оторвало идеально ровно — по сварному шву. Делали его на заводе или при строительстве магазина — пока не известно.

Фото: Telegram-канал Прокуратура Москвы

Пойдет ли волна проверок других ТЦ

Трагические последствия прорыва трубы могут стать причиной для проверки торговых центров по всей стране. Но неясно, насколько такие они будут точными в реальности.

Каждая служба имеет определенный спектр обязанностей и проверяет точечные моменты: МЧС — это пожарная безопасность, Роспортебнадзор — права покупателей, Стройнадзор — проверки на этапе строительства.

Прокуратура может изучить водоснабжение торговых центров, но посмотрев при этом не состояние самих труб, а лишь документацию у руководства, где отмечается обслуживание по графику.