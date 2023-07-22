Эксклюзив

22 июля 2023, 16:16

Возле ТЦ «Времена года», где прорвало горячую воду, продолжили работу бригады скорой

Появились фото рядом с ТЦ «Времена года» после ЧП с прорывом воды

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Торговый центр «Времена года» закрыли после ЧП с прорывом трубы с горячей водой. На месте продолжают работать медики скорой помощи. Как минимум у нескольких человек диагностировали сильные ожоги ног, сообщил источник «360».

Авария произошла около 15:00. Известно как минимум о 70 пострадавших. Все обстоятельства и точные данные о том, сколько человек получили травмы, уточняются.

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UPD: по информации источника «360», на втором этаже ТЦ, где расположены холодильники, находится человек, он просит о помощи.

Москва 2023

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