Эксклюзив 22 июля 2023, 16:16 Возле ТЦ «Времена года», где прорвало горячую воду, продолжили работу бригады скорой Появились фото рядом с ТЦ «Времена года» после ЧП с прорывом воды Телеканал «360»

Читать 360tv в

Торговый центр «Времена года» закрыли после ЧП с прорывом трубы с горячей водой. На месте продолжают работать медики скорой помощи. Как минимум у нескольких человек диагностировали сильные ожоги ног, сообщил источник «360».

Авария произошла около 15:00. Известно как минимум о 70 пострадавших. Все обстоятельства и точные данные о том, сколько человек получили травмы, уточняются.

Реклама

UPD: по информации источника «360», на втором этаже ТЦ, где расположены холодильники, находится человек, он просит о помощи.