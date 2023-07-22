Эксклюзив 22 июля 2023, 18:03 Находиться невозможно. Посетительница «Времен года» — об обстановке на нижних этажах ТЦ Посетительница ТЦ «Времена года» рассказала о сильных клубах пара после прорыва трубы

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Когда в ТЦ «Времена года» произошло ЧП, люди были спокойны. Возможно, не все поняли, что именно произошло, рассказала журналистам очевидица происшествия. Девушка добавила, что сама сначала не поверила в масштабную аварию, но, когда подошла к эскалаторам, увидела клубы пара, которые поднимались вверх.

«Я была на третьем этаже, когда мне сестра прислала сообщение о том, что в новостях писали, что прорвало трубы. Я сначала в это не поверила, потому что все было спокойно, все посетители были спокойны, паники не было», — поделилась москвичка.

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По ее словам, при спуске на нижние этажи она почувствовала «сильный запах горячей воды», воздух был горячим.

«Долго находиться было невозможно», — добавила девушка.

По данным СК, жертвами аварии стали четыре человека. По факту случившегося возбудили уголовное дело.