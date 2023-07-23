Происшествия 23 июля 2023, 18:00 Ростехнадзор привлекли к расследованию по делу после аварии в ТЦ «Времена года» СК привлек к работе над делом ТЦ «Времена года» экспертов Ростехнадзора Телеканал «360»

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Следственный комитет привлек к работе в торговом центре «Времена года» специалистов Ростехнадзора. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Представители Ростехнадзора и инженеры вместе со следователями провели дополнительный осмотр места происшествия в торговом центре.

Вместе с экспертами и специалистами Следственный комитет изучает техническую документацию, которую следователи изъяли из офисов владельцев торгового центра.

Правоохранители начали допросы руководства ТЦ «Времена года», сотрудников и свидетелей самого происшествия, чтобы выявить ответственных за безопасность эксплуатации и обслуживания здания.

ЧП в торговом центре на Кутузовском проспекте произошла 22 июля. На цокольном и подвальных этажах торгового центра прорвало трубу с горячей водой. Погибли четыре человека, еще 10 получили ожоги различной степени тяжести.