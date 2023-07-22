22 июля 2023, 19:07
Авария в ТЦ «Времена года» унесла жизни четырех женщин
Прокуратура Москвы: все погибшие при аварии в ТЦ «Времена года» — женщины
Все погибшие во время аварии в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте — женщины. Об этом РИА «Новости» заявила пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Днем 22 июля в ТЦ прорвало трубу, кипяток залил пол торгового центра.
Реклама
«В настоящее время прокуроры работают на месте происшествия. Установление всех причин и обстоятельств произошедшего контролируется. Мы располагаем данными о четырех погибших, женщины», — пояснила Нефедова.
Кроме представителей прокуратуры, в торговом центре работали все городские службы, включая МЧС и медиков, оказывающих помощь пострадавшим от ожогов.
Известно, что экстренные службы закончили проверять все помещения в пострадавшем здании.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти из-за аварии четырех человек.
Прокуратура РФ
МЧС РФ
Следственный комитет России
Москва 2023
Прорыв трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве
Реклама
Реклама