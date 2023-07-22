22 июля 2023, 16:29
Один человек погиб при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве
Источник «360»: человек погиб при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве
Один человек погиб в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По предварительным данным, погибла женщина. Ее возраст и предварительная причина смерти уточняются.
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Авария в ТЦ произошла около 15:00. Ожоги получили несколько десятков человек. Точное количество пострадавших устанавливается.
По словам источника «360», когда на место прибыли спасатели, они обнаружили, что вода льется на нижние этажи и улицу. К месту ТЦ вызвали автомобиль с мотопомпой для откачивания воды.
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