Эксклюзив 22 июля 2023, 20:00 Десять человек пострадали при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» Источник «360»: при прорыве трубы в ТЦ «Времена года» пострадали 10 человек Телеканал «360»

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Десять человек пострадали в торговом центре «Времена года» в Москве после прорыва трубы с кипятком, их доставили в больницу. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

«Четырех пострадавших отправили в НИИ имени Склифософского, пять — в больницу имени Ф. И. Иноземцева, еще один человек отказался от госпитализации», — уточнил он.

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Ранее стало известно о четырех погибших, которых нашли в торговом центре «Времена года» после ЧП. Все они работники магазина «Глобус», сообщал источник «360». По данным прокуратуры Москвы, это женщины.

В торговом центре «Времена года» днем 22 июля прорвало трубу с кипятком. Людей ошпарило кипятком.

Следственный комитет показал кадры из ТЦ. На видео правоохранители прошли к служебным помещениям торгового центра, где можно заметить последствия разлива горячей воды.