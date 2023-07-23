Важное 23 июля 2023, 17:34 Уголовное дело по аварии в ТЦ «Времена года» передали в столичный главк СК СК Москвы начал производство уголовного дела по аварии в ТЦ «Времена года» Телеканал «360»

Читать 360tv в

Первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве приняло в производство уголовное дело по аварии в ТЦ «Времена года». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшему смерть четырех человек, пояснили в ведомстве. Также следователи раскрыло установленные подробности ЧП в торговом центре.

Реклама

«По данным следствия, 22 июля в торговом центре на западе Москвы произошел прорыв трубы горячего водоснабжения на цокольном и подвальных этажах. В результате происшествия четверо сотрудников торгового центра скончались, 10 человек госпитализировали для оказания медицинской помощи с ожогами различной тяжести», — пояснили в СК.

В ходе расследования сотрудники ведомства обыскали офисы владельцев ТЦ и изъяли документацию, в том числе и техническую, а также допросили руководителей и сотрудников, отвечавших за инженерные системы торгового центра. Кроме того, допросы провели среди ответственных за безопасность в ТЦ и рядовых сотрудников, оказавшихся на рабочем месте во время аварии.

Следственный комитет назначил судебно-медицинские экспертизы в связи с делом, а также вынес постановление о признании пострадавших из-за аварии потерпевшими.