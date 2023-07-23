23 июля 2023, 17:47
Превышение ПДК аммиака выявили в ТЦ «Времена года» после прорыва трубы
Источник «360»: превышение ПДК аммиака в воздухе выявили в ТЦ «Времена года» после аварии
Превышение предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе зафиксировали в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте после прорыва трубы с кипятком. Об этом сообщил источник «360».
«Превышение ПДК аммиака — пять миллиграммов на кубометр», — уточнил он.
Реклама
По словам собеседника «360», в настоящее время помещения торгового центра вентилируют.
ЧП в торговом центре произошло днем 22 июля. Жертвами аварии стали четыре женщины, более 10 человек пострадали. Всех посетителей и сотрудников быстро эвакуировали. На месте работали экстренные службы.
Вечером того же дня эксперты Роспотребнадзора опровергли данные о выбросе аммиака из-за повреждения холодильного оборудования магазина, где прорвало трубу.
По факту аварии возбудили уголовное дело. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают следователи и криминалисты. Расследование поставила на контроль прокуратура Москвы.
Прорыв трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве
Реклама
Реклама