Эксклюзив 23 июля 2023, 17:47 Превышение ПДК аммиака выявили в ТЦ «Времена года» после прорыва трубы Источник «360»: превышение ПДК аммиака в воздухе выявили в ТЦ «Времена года» после аварии РИА «Новости»

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Превышение предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе зафиксировали в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте после прорыва трубы с кипятком. Об этом сообщил источник «360».

«Превышение ПДК аммиака — пять миллиграммов на кубометр», — уточнил он.

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По словам собеседника «360», в настоящее время помещения торгового центра вентилируют.

ЧП в торговом центре произошло днем 22 июля. Жертвами аварии стали четыре женщины, более 10 человек пострадали. Всех посетителей и сотрудников быстро эвакуировали. На месте работали экстренные службы.

Вечером того же дня эксперты Роспотребнадзора опровергли данные о выбросе аммиака из-за повреждения холодильного оборудования магазина, где прорвало трубу.

По факту аварии возбудили уголовное дело. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают следователи и криминалисты. Расследование поставила на контроль прокуратура Москвы.