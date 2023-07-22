Эксклюзив 22 июля 2023, 17:36 «Времена года» заволокло паром. Очевидцы аварии с кипятком рассказали об эвакуации Очевидцы аварии с кипятком в ТЦ «Времена года» рассказали подробности эвакуации

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Число жертв прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» достигло четырех. По факту ЧП возбудили дело. Очевидцы, которые находились в здании в момент аварии, в комментарии «360» рассказали подробности случившегося.

«Я работаю на третьем этаже ТЦ. Пришла информация в Telegram, что произошел прорыв трубы, я спустился вниз. Ресторан был обесточен, свет выключен, вода на полу горячая, она заполняла пространство», — поделился сотрудник торгового центра.

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По его словам, все бутики, которые там находились, были закрыты, а некоторые продавцы использовали тряпки, чтобы заткнуть щели.

«И было так много пара, как в парилке, в бане. Воздух сразу стал влажный. Вентиляция не работала, ее тоже обесточили, потому что вдруг замкнет. Охрана сработала оперативно, попросила всех покинуть здание. Все вышли», — добавил он.

Сотрудник ТЦ добавил, что люди, которые получили сильные травмы, вероятно, находились в эпицентре — на -1 этаже. Там расположены разные небольшие кафе. По его словам, во время эвакуации не было паники. Все были достаточно спокойны.

«[Ликвидация последствий займет] сутки минимум. Надо устранить проблему, проверить все системы, как они работают», — заключил мужчина.

Об отсутствии паники рассказал еще один сотрудник «Времен года». По его словам, в момент ЧП он был в детском ресторане. Там всех заранее — за 15 минут — предупредили о возможной эвакуации. Персонал начал готовиться.

«Затем вывели детей через эвакуационные выходы — они все были открыты. Никаких препятствий не было», — добавил молодой человек.

Он уточнил, что ресторан, где он работает, находится в другой части ТЦ, на третьем этаже. Там сильного пара не было, только небольшая влажность в коридоре.

«Официанты, старшие менеджеры, управляющие — все были на работе, все помогали детям выходить», — подчеркнул он.