Происшествия 24 июля 2023, 11:06 Главному инженеру предъявили обвинение из-за прорыва трубы с кипятком в столичном ТЦ Прокуратура Москвы: главному инженеру предъявили обвинение из-за ЧП в ТЦ «Времена года» РИА «Новости»

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Главному инженеру частной компании предъявили обвинение по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц»). Его считают виновным в прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года», сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

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Мужчине грозит до семи лет колонии.

Прорыв трубы с кипятком произошел на -1 этаже торгового центра на Кутузовском проспекте 22 июля. С ожогами, переломами и гипертоническим кризом госпитализировали 11 человек. Четыре из них погибли. Расследование уголовного дела взял на свой контроль председатель СКР Александр Бастрыкин, к обследованию территории привлекли Ростехнадзор.

Источник «360» сообщил, что анализы показали в воздухе возле ТЦ «Времена года» превышение предельных допустимых значений аммиака.