Эксклюзив 22 июля 2023, 15:26 Около 70 человек получили ожоги из-за прорыва трубы в московском ТЦ Источник «360»: 70 человек получили ожоги из-за прорыва трубы на Кутузовском проспекте РИА «Новости»

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Из-за прорыва горячей воды в здании на Кутузовском проспекте в Москве пострадали от ожогов десятки человек. Об этом «360» заявил источник.

Авария произошла примерно в 15:00 22 июля. Известно о 70 пострадавших, еще 20 человек заблокированы в здании.

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По данным Telegram-канала «112», горячую воду прорвало в ТЦ «Времена года».

Официально данные о ЧП пока не подтвердили. Все обстоятельства случившегося выясняются.

UPD: по информации источника, на месте работает одна карета скорой, у людей ожоги разных частей тела. На втором и третьем этажах остались заблокированы люди.

Здание, уточнил Telegram-канал Baza, пришлось обесточить.