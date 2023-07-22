22 июля 2023, 15:26
Около 70 человек получили ожоги из-за прорыва трубы в московском ТЦ
Источник «360»: 70 человек получили ожоги из-за прорыва трубы на Кутузовском проспекте
Из-за прорыва горячей воды в здании на Кутузовском проспекте в Москве пострадали от ожогов десятки человек. Об этом «360» заявил источник.
Авария произошла примерно в 15:00 22 июля. Известно о 70 пострадавших, еще 20 человек заблокированы в здании.
Реклама
По данным Telegram-канала «112», горячую воду прорвало в ТЦ «Времена года».
Официально данные о ЧП пока не подтвердили. Все обстоятельства случившегося выясняются.
UPD: по информации источника, на месте работает одна карета скорой, у людей ожоги разных частей тела. На втором и третьем этажах остались заблокированы люди.
Здание, уточнил Telegram-канал Baza, пришлось обесточить.
Спасатели
Коммунальные аварии
Москва 2023
Реклама
Реклама