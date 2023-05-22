Происшествия 22 мая 2023, 20:06 Попытка прорыва ДРГ в Белгородской области. Что произошло Диверсанты проникли в Белгородскую область — главное о случившемся РИА «Новости»

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В понедельник, 22 мая, украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. О случившемся доложили президенту России. В Киеве успели заявить, что к атаке непосредственного отношения не имеют. «360» собрал главное о попытке прорыва ДРГ в приграничном районе.

Массированный обстрел и инфоатака

Проникновению ДРГ на территорию Грайворонского округа предшествовал массированный обстрел со стороны ВСУ. По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, противник открыл огонь около 09:00. Тогда он подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

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Но повреждения зафиксировали достаточно масштабные: часть ракеты упала в огород в селе Антоновка. В селе Козинка один снаряд попал в частный жилой дом, из-за чего в нем вспыхнул пожар, сильно пострадали несущие конструкции, повреждения также получил один автомобиль. У еще одного дома повредило забор. В селе Гора-Подол загорелся склад сена у местного КФХ.

В Грайвороне прилеты зафиксировали на территории автотранспортного предприятия. В селе Замостье повреждения получил забор частного жилого домовладения.

В полдень Гладков заявил об атаке БПЛА на Новую Таволжанку. Беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с частным жилым домом. В результате травмы никто не получил. Сам дрон упал примерно в 100 метрах от жилых зданий.

Данные о пострадавших

Днем появилась уточненная информация о пострадавших жителях. При обстреле села Глотово в больницу попали мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями.

«Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести», — уточнил Гладков.

Позже он опубликовал данные о трех пострадавших в Грайвороне. Среди них — двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В городе снаряды противника повредили три частных жилых дома, после чего они загорелись. Зафиксировали прилет и в здание администрации.

В селе Замостье после попадания снаряда загорелся детсад. Гладков добавил, что есть данные о пострадавшей в этом населенном пункте женщине. У нее диагностировали ранение руки, помощь оказали на месте.

По словам губернатора, на Белгородскую область параллельно шла и массированная информационная атака, целью которой было вызвать панику на фоне обстрелов. Он также обратил внимание на публикации призывов к эвакуации жителей Шебекинского района якобы от лица администрации. Это вранье, подчеркнул глава области.

Обстоятельства нападения ДРГ

Около полудня Telegram-канал Shot опубликовал данные об ожесточенном боестолкновении с украинской ДРГ на границе Белгородской области, близ деревни Дроновки.

Источник канала заявил, что с обеих сторон привлекли военную технику, в небе заметили несколько БПЛА. Работала ПВО.

Гладков подтвердил данные о ДРГ через несколько часов. Он уточнил, что диверсанты проникли на территорию Грайворонского округа.

«Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать», — написал губернатор в Telegram-канале.

Источники Baza заявили, что бой с диверсионной группой развернулся недалеко от Глотова, Козинки и села Гора-Подол.

По версии собеседников канала, целью диверсантов были «фотографии на территории России». Боевиков быстро заставили отступать, вскоре российские силовики начали зачистку диверсантов, которые не успели ретироваться на украинскую территорию.

RT распространял данные о том, что диверсанты захватили Дом культуры в селе Гора-Подол, где их окружили. Официально эту информацию не подтверждали.

Реакция Кремля

О попытке прорыва ДРГ в Белгородской области доложили президенту России Владимиру Путину. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что цель украинской диверсии в регионе — отвлечение внимания от ситуации на Артемовском направлении. О полном освобождении Артемовска в Минобороны сообщили 21 мая.

Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от Бахмутского (Бахмут — украинское название Артемовска — прим. ред.) направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что в области ведут работу по выдавливанию и уничтожению этой диверсионной группы.

«Сил и средств на месте достаточно», — отметил он.

Заявления из Киева

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что в Белгородской области действуют участники «Русского добровольческого корпуса»* и легиона «Свобода России»**.

Не оставил без внимания ситуацию в российском регионе и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, непосредственного отношения к происходящему страна не имеет, а в состав ДРГ входят граждане РФ.

«Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России», — добавил он.

Режим КТО

Около 18:00 Гладков объявил, что в Белгородской области 22 мая вводят правовой режим контртеррористической операции.

Он подразумевает временные ограничения и спецмеры, начиная от проверки документов и заканчивая приостановкой деятельности опасных производств и организаций, в которых используют взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

Также губернатор заявил, что большинство жителей приграничных сел и районного центра, куда проникли украинские диверсанты, покинули территорию.

Большая часть населения покинула территорию. У кого нет возможности, помогаем на своем транспорте, у кого есть возможность — покидают на личном транспорте. Вячеслав Гладков

Глава региона заверил, что порядок в домах и сохранность вещей людей будут обеспечены. Всем, кто покинул территорию Грайвороновского округа и кому негде разместиться, рекомендовали обращаться к главам органов местного самоуправления. Для людей подготовили пункты временного размещения.

Отдельно Гладков затронул тему последних звонков, которые должны пройти в школах Белгородской области 23 мая. Их решили не отменять, а провести дистанционно.

Информация о ликвидированных диверсантах

По данным Baza, в результате боев на территории Белгородской области ликвидировали по меньшей мере 39 диверсантов. Еще пятерых участников ДРГ взяли в плен, уточнил источник Telegram-канала.

По не подтвержденной официально информации Baza, ранение при столкновении с ДРГ получил заместитель главы администрации города Грайворона. Собеседник канала уточнил, что мужчина пострадал во время обстрела здания администрации. Кроме того, ранения получили два сотрудника МЧС — эти данные также пока не подтверждены.

По информации RT, в регионе уничтожили несколько единиц техники противника. Какой именно — пока неизвестно.

* Организатор «Русского добровольческого корпуса» внесен в список террористов и экстремистов.

** Легион «Свобода России» — запрещенная в России террористическая организация.