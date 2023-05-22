Происшествия 22 мая 2023, 15:56 Украинские диверсанты захватили Дом культуры в селе Гора-Подол в Белгородской области RT: ДРГ захватила Дом культуры в селе Гора-Подол в Белгородской области Ministry of Defense of Ukraine

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Диверсанты ВСУ захватили Дом культуры в селе Гора-Подол в Белгородской области. Об этом сообщил RT со ссылкой на источник.

«Их окружили, работаем», — сообщил источник, близкий к администрации населенного пункта.

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Ранее бой с украинской ДРГ развернулся на границе в Белгородской области, близ деревни Дроновки. В боестолкновении участвовала военная техника: российская артиллерия и авиация. Вражеские танки, которые пытались нарушить границу России, остановили. Группа диверсантов засела у населенного пункта Козинка, там же сбили беспилотник.

Белгородские власти подтвердили проникновение ДРГ в область. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в Грайворонский округ зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. ВС России, сотрудники Росгвардии и ФСБ принимают необходимые меры, чтобы ликвидировать противника.