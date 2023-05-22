Происшествия 22 мая 2023, 11:42 Украинские военные обстреляли населенные пункты Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ, села Козинка и Гора-Подол РИА «Новости»

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Украинские военные утром в понедельник атаковали населенные пункты Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Грайворонский городской округ находится под обстрелом ВСУ с девяти утра. Мирные жители не пострадали. Наша система ПВО сработала, обломки ракеты упали в огороде частного дома в Антоновке. На место выехали оперативные службы и взрывотехники», — написал он.

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Кроме того, под обстрел ВСУ попало село Козинка. Снаряд националистов попал в частный дом, который загорелся.

«Еще один боеприпас попал в другое частное домовладение, сильно его повредив. В третьем домовладении пострадал забор. Аварийные бригады выехали и приступили к подворовому обходу и ликвидации последствий», — добавил Гладков.

Также боевики нанесли удар по селу Гора-Подол, где загорелся склад сена. Последствия обстрелов ощутили в селе Замостье, там пострадал забор частного жилого домовладения.